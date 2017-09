Tänane hommik tõi Kesk-Eestisse esimese öökülma

Ilmateenistuse andmetel mõõdeti kella kuue ajal hommikul Võrus 0,4, Jõgeval 0,2 ja Kuusikul 0,1 külmakraadi. Valgas oli temperatuurinäit täpselt nullis ning Türil 0,9 pluss poolel.

Ülejäänud Eestis olid temperatuurid paari kraadi ringis ning saartel võis isegi kümne kraadi lähedast sooja nautida.

Hommik on valdavalt pilves ja sajuta. Kohati on udu. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on 7-11 kraadi. Päeval on nii pilvelaamu kui selgemat taevast. Suuremat sadu ei tule. Õhtul võib aga Virumaal ja Peipsi ääres pisut vihma tulla. Idakaare tuul püsib nõrgana, Õhusooja on 11-15 kraadi.

Laupäeval pole kõrgrõhkkonnal jaksu pilvekihti hajutada. Päev tuleb hall ja mõnes kohas tibutab ka uduvihma. Suurem on muutus Norras ja Taanis. Madalrõhkkond lükkab sinna tiheda saju ja tõstab tuult. Päevasooja tuleb vaid 12 kraadi ümber, paksemate pilvelaamade all vaid 10 pügalat.

Esmaspäeval laieneb madalrõhkkond jõuliselt üle Läänemere. Tõstab tuule tugevaks. Õhtul võib ka vihm saarteni jõuda. Teisipäev tuleb lõõtsuva tuulega. Kas vihm laieneb üle Eesti - see ei ole veel päris kindel. Kui kõrgrõhkkond jõulisemalt vastu seisab, siis jääb sadu merele toppama. Öökülma ohtu ei ole.