Albu noortekeskuses hakatakse televisooni tegema

Teemaks on televisioon ja liikuva pildiga seonduv (ka Youtube). Kehastuda saab reporteriks, olla operaator või hoopiski monteerija. Tegemist on oktoobrist maini kestva koolitusega, mis toimub nädalavahetusel üks kord kuus. Koolituse läbiviijaks on Balti filmi- ja meediakool ning see on mõeldud 14–26-aastastele.

Huvilistel on soovitatav osa võtta kõikidest õppepäevadest, sest teletöö on põnev meeskonnatöö, kus hea toimetaja oskab operaatoriga koostööd teha; teab, milliseid plaane on monteerijal montaažis vaja. Hea monteerija on valmis oma tiimi aitama.

"Osaleda saab ka üksikutel õppepäevadel, aga palun ole siiski valmis andma oma panus kohaliku elu kajastava uudistesaate tegemisel," kirjutavad projekti elluviijad Albu noortekeskuses Facebooki lehel.

Huvilised saavad täpsemat infot Albu valla huvi- ja noortejuhilt Kristiina Oprištšenkolt.