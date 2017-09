Mine ja vaata, kuidas toimib toiduainetööstus

„Avatud toiduainetööstuste nädal pakub suurepärase võimaluse minna vaatama, kuidas kodukandi või kaugemates toiduainetööstuse ettevõtetes valmivad omamaised tooted,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

„Olen viimase aasta jooksul külastanud mitmeid kodumaiseid toidutootjaid, need käigud on alati huvitavad ja harivad ning kodumaine toit on kvaliteetne ja puhas. Kodumaine toidutootmine on väga suur väärtus ja toidutootjad teevad tänuväärset tööd meie toidulaua katmisel,“ lisas minister.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul pakub avatud toiduainetööstuste nädal suurepärase võimaluse tutvuda nende inimestega, tänu kelle tööle ja panusele saab kaetud meie igapäevane toidulaud. „Tööstuseid külastades võib igaüks veenduda, et kodumaine toidutootmine on kõrgetasemeline ning tooted kvaliteetsed,“ lisas Potisepp.

„Pean väga positiivseks, et lisaks suurtele toidutööstustele soovivad selle nädala raames oma tootmist ja toodangut tutvustada ka paljud põllumajandusettevõtted, kes väärindavad ise põllult ja laudast tulnud saadused. Kõikidele neile, kes suvisel avatud talude päeval põllumeestele külla ei jõudnud, avaneb taaskord hea võimalus näha, kuidas valmib juust väikemeiereides, tehakse põnevaid maitseainesegusid või jõuab purki erinevat sorti mesi ja pudelisse kodumaine õunasiider,“ tõi esile Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

Avatud toidutööstuste nädala raames toimuvad 9. –13. oktoobrini ekskursioonid toiduaineid tootvates ettevõtetes. Kokku on üle Eesti avatud 26 toidutööstust Tallinnast, Tartust, Harjumaalt, Tartumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt, Raplamaalt ja Põlvamaalt.

Külastajaid ootavad A. Le Coq, Andre Juustufarm, Artocarpus, Balbiino, Balsnack, Balti Veski (Veski Mati), Breti (Luke Farmimeierei), Ecofarm, Estover Piimatööstus, Jaanihanso, Kalev, Leibur, Lõuna Pagarid, Maru Food, Minna Sahver, Moe, Põltsamaa Felix, RemedyWay, Saidafarm, Saku Õlletehas, Salvest, Scanola Baltic (Olivia), Sepa mahetalu, Tallegg (HKScan Estonia), Tamme talu ürdiaed ja Uvic.

Loe avatud toiduainetööstuste nädalast lähemalt Eesti toidu kodulehelt www.eestitoit.ee, täida osalemiseks registreerimisvorm.