Riigikogus on tähelepanu keskmes täielik üleminek taastuvenergiale

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra peab konverentsi korraldamist ja sellel arutatavaid keskkonnaalaseid teemasid oluliseks. „Taastuvenergia kasutamine tagab keskkonna puhtuse, soodustab majanduse jätkusuutlikku arengut ja märgib olulist rolli elanikkonnale elukeskkonna tingimuste parandamise kaudu,“ ütles Vakra.

Ta lisas, et kui viiakse ellu taastuvenergia arendamise programmis ettenähtud meetmed, siis annab see võimaluse lõpetada põlevkivi kasutamine, mis tekitab orienteeruvalt 70 protsenti CO2 heitmetest, aga ka 80 protsenti kõigist toodetavatest jäätmetest ja millel on umbes 80protsendiline mõju kogu Eesti veekasutusele.

Riigikogu konverentsisaalis toimuval konverentsil esinevad EUFORES-i president Claude Turmes, asepresident Theresa Griffin, peasekretär Jan Geiss ja rida rahvusvaheliselt tunnustatud taastuvenergia spetsialiste ja energeetikaettevõtete juhte. Kõne all on energeetikaalane rahvusvaheline koostöö, samuti tuuleenergia, päikeseenergia, biomassi ja biogaasi kasutamine energiatootmises. Eesti energiamajanduse olukorra ja arenguperspektiivide kohta teevad ettekanded Martin Kruus (4 Energia) ja Taavi Veskimägi (Elering).

Paneeldiskussiooni energiamajanduse ja transpordisüsteemi digitaliseerimise kohta juhib Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas.

Konverentsisaalis kell 9 algavast kohtumisest on veebiülekanne. Üritus toimub inglise keeles.