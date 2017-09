Rahvajooks sihib lühikesel distantsil rekordit

Viking Window Paide-Türi rahvajooksu projektijuht Urmas Jõgi ennustas, et pikale distantsile ehk Paidest Türile peaks tulema jooksma sama suurusjärk inimesi nagu eelmisel aastal ehk tuhatkond osalejat. „Eelregistreerunuid (neljapäeval- toim) on 987 (eelmisel aastal oli lõpetanuid 996). Tahaksin loota, et sel aastal saame neljakohalise numbri täis,” täpsustas ta. „Lühikesel distantsil on kirjas 1960 inimest. Palju oleneb võistluspäeva ilmast, kuid tõenäoliselt võiksime sel distantsil teha ka eelmisest aastast parema tulemuse (1841). Toona püstitasime sel distantsil jooksu läbi aegade absoluutrekordi.”

Jõgi lisas, et Türi lastejooksudel osalejate arv paistab tulevat eelmisest aastast tagasihoidlikum, kuid Paides tundub see olevat samasugune nagu eelmisel aastal. Kokku oli mullu lastejooksudel 1271 osalejat ja see jagunes Paide ja Türi vahel, vastavalt 695 osalejat Paides ja 576 Türil.

Kuulsamatest ja kiirematest jooksjatest on rahvajooksudel taas tulemas Tiidrek Nurme ja Ibrahim Mukunga. Urmas Jõgi pakkus, et meeste omavaheline duell saab olema kõva. „Üks osaline selles saab olema ka lätlane Valerijs Zolnerovics, mees, kes tuli SEB Tallinna maratonil poolmaratoni distantsil kahe keenialase vahel teisele kohale,” selgitas ta. „Võibolla võib rääkida ka rajarekordist, kuid eks eelmise tipptulemuse kukutamine sõltub väga paljudest asjadest, lisaks heale jooksupundile peab olema ka sobilik ilm.”

Lühikesel distantsil on hetkel kirjas aga Luna-Aleksandra Lagoda, 12aastane imejooksjaks tituleeritud neiu. „Me kutsusine teda ka pikka distantsi jooksma, kuid eks treener ja perekond arutab selle otsuse omakeskis läbi,” avaldas Urmas Jõgi. „Luna on väga pisikest kasvu, kuid jookseb väga häid aegu. Ta võiks ka pikal distantsil konkureerida meie tugevamate naistega.”

Korraldajate üleskutsele on vastanud mõned pillimehed. Nii võiks jooksjate rõõmuks muusikud mängimas silmata kindlasti näiteks Reopalus, aga neid võib hea õnne korral kohata ka Männarus ja Kirna mäel.

Rahvajooksule saab kaasa elada ka otseülekande kaudu. Samuti edastavad huvilistele GPS-seadmed esimese otsa jooksjate edenemist. Punktikeste liikumist saab jälgida jooksu kodulehel.

36. Paide-Türi rahvajooks on 1. oktoobril. Paide-Türi rahvajooksu projektijuht Urmas Jõgi ütles, et üldistatult öeldes tuleb ka seekordne jooks tavapärases võtmes. Teada-tuntud on nii distantside pikkused (Paidest Türile 13,6 km ja Kirnast Türile 6,5 km) kui ka põhisstartide ajad (kl 12 Kirnast ja kl 12.30 Paidest). Päeva esimeses pooles on, nagu ikka, Paides ja Türil lastejooksud.