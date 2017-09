Järvamaa võrkpalliklubi peatreener konkurentidele: te tulete värisedes Paidesse

Baltikumi võrkpallimeeskondi ühendav Credit24 Meistriliiga uus hooaeg stardib juba laupäeval. Neljapäeval Telliskivi kvartalis Vaba Lava ruumides peetud pressikonverentsil tutvustasid Eesti võistkonnad oma algava hooaja eesmärke, kirjutab volley.ee

Credit24 Meistriliigas asub tiitlijahile seitse Eesti võiskonda. Vanadele olijatele on lisandunud Saaremaa Võrkpalliklubi. Nendega asuvad konkureerima viis Läti ja kaks Leedu klubi. Lõunanaabrite seas on taandunud ühissarja ajaloo esimene võitja Ozolnieki ja möödunud hooajal 14. koha saanud ASK/Kuldīga. Lisandujaks on aga Läti noortekoondislastest koosnev OC Limbaži MSĢ. Leedus tulil Vilniuse Flamingo asemele Raseiniai Norvelita.

Seni on Järvamaale Eesti meistrivõistluste poolfinaal ja Credit24 Meistriliiga play-off jäänud kättesaamatuks. Küll on kahel viimasel aastal jõutud poolfinaali karikasarjas. Nüüd on Laimons Raudsepa käe all koguni neli välismaalast, kellest Eesti võrkpallisõpradele on kõige paremini tuttav möödunud hooajal Tartus mänginud Michael Michelau. „Raske on veel välismängijate kohta hinnangut anda, sest igapäevaselt toimub areng ja edasiminek,” lausus loots. Möödunud hooaja liidritest jätkavad Virko Vantsi ja Martti Rosenblatt. Lisaks on rivis ka vanameister Ilmar Mõttus. „Kõikidele teistele võin aga lubada, et te tulete värisedes Paidesse ja ärge oodake sealt lihtsat vastuvõttu,” lisas Raudsepp.

Järvamaa võrkpalliklubi Credit24 liiga avamänguks on tänane kohtumine Selver Tallinnaga. Mäng hakkab kl 17 Tallinnas.

