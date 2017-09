Paide operatiivkorrapidaja töötee viib Poola

Õppus on üks ja ühtlasi ka viimane osa sertifitseerimisprotsessist, et BaltFloodCombat saaks ühineda Euroopa Komisjoni elanikkonnakaitse mehhanismi vabatahtliku võimete reserviga (voluntary pool).

Vabatahtliku võimete reserviga liitumisel registreeritakse enda valmisolek igal hetkel reageerida üleujutustele Euroopas. Võimalikul missioonil tekkivad transpordikulud maksab suures osas kinni Euroopa Komisjon, lisaks toetatakse vajadusel meeskondi kohandamiskulude osas. Moodulit omavad riigid võivad teatud mõjuvatel põhjustel missioonile minekust ka keelduda, näiteks kui moodulit vajatakse erakorraliselt riigisiseselt. BaltFloodCombat on loodud eesmärgil, et kasutada ühist pumpamisvõimekust nii Euroopasse reageerimisel, kui ka vajadusel riigisiseselt.

Kuuludes vabatahtliku võimete reservi, peab BFC tagama vastavuse Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud võimekusele. Selle kontrollimiseks on sertifitseerimise eksamid, mis on ühildatud Euroopa Komisjoni elanikkonnakaitse moodulite õppustega (MODEX). Näiteks eelmisel aastal Saaremaal toimunud SaareMODEX õppusel andis sertifitseerimiseksami Rootsi meeskond. BFC meeskonna sertifitseerimisõppus on just järgmisel nädalal Poolas.

BFC alustas riikide vahelisi läbirääkimisi liitumiseks 2016 aastal ning sama aasta 12. septembril allkirjastati Balti riikide siseministrite ühine kokkulepe, milles deklareeriti valmisolek Euroopa vabatahtlike võimete reserviga liitumiseks.

BaltFloodCombat sõidab Poola 26-liikmelise meeskonnana. Eesti lähetab Poola 12 meeskonna liiget, nende seas meeskonna juht, kuus pumpamiseksperti ning viieliikmeline logistikameeskond. Üheks pumbaeksperdiks on Lääne päästekeskuse Paide korrapidamisgrupi korrapidaja Anatoli Ivanov. Lätist ja Leedust liitub meeskonnaga kummastki riigist kuus pumpamisspetsialisti, Leedust lisaks meeskonna juhi asetäitja ning Lätist sideohvitser.