Paide Viking Window alustas hooaega võiduga

Paide Viking Window korvpallimeeskonna eestvedaja Janno Viilup on eelnevalt Järva Teatajale öelnud, et hooaja alguse seisud pole laita ning kui mõni lisandus ja esiliiga korvpalliga lõpetanud Raido Ringmets välja jätta, on võistkond suurtes piirides säilinud sama. «Meeskonna komplekteeritus on olnud selline, et mängijatepink on palju pikemaks läinud. Nimekirjas on 15 mängijat ning mängudeks saab neist üles anda 12. «See võiks tekitada sisemise konkurentsi,» lootis ta. «Eks muidugi peame arvestama ka sellega, et me kõik käime tööl või koolis ega pruugi alati igale poole jõuda.»

Viilup lisas, et omajagu on tegeldud ka füüsilise ettevalmistusega. «Saime suvelgi kokku, kutid küsisid treeningkavasid ja hoidsid end päris heas konditsioonis. Eelmisel suvel asjad päris nii ei käinud, pigem tulime sügisel saali ja hakkasime alles seal sättima,» lausus ta.

Tänavu hakkasid Vikingi hooajaeelsed meeskonnatreeningud septembri alguses pealinnas.

Viilup rõhutas, et esmaeesmärk on jõuda kevadeks meistrivõistluste kaheksa parema hulka ehk veerandfinaali. Sealt edasi võib vaadata finaalturniiri ehk nelja parema poole.

Saku I liigas osaleb sel hooajal 12 meeskonda. Põhiturniiril mängitakse omavahel läbi kaks korda. Meie meeskonna kodumängud hakkavad olema reedeõhtuti Paides ja üldjuhul kahenädalase vahega.

Paide Viking Window järgmiseks vastaseks on 12. oktoobril Tallinnas G4S Noorteliiga II võistkond.