Linnameeskond läheb vastamisi Narvaga

Paide linnameeskond on mängu eel kaheksas. Antud seisus on Paide linnameeskonna peasoov liigasse püsima jääda ja vältida üleminekumängudele sattumist. Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on Järva teatajale öelnud, et hooaja lõpuni pole enam palju mänge jäänud, kuid neist võiks meeskond võtta maksimumi. «Ma ei ole kunagi Ameerika mägedel sõitnud, kuid see aasta on mulle andnud kujutluspildi, milline see sõit võiks välja näha,» lausus ta. «Loodan, et Järvamaa fännid ja kogukond ei keera meile selga ja nad saavad aru, et noort meeskonda üles ehitada pole lihtne.»

Tegemist on Premium liiga 32. vooru kohtumisega.