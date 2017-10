Täna toimub Paide-Türi rahvajooks

Paide-Türi rahvajooksu projektijuht Urmas Jõgi ütles, et üldistatult öeldes tuleb ka seekordne jooks tavapärases võtmes. Teada-tuntud on nii distantside pikkused (Paidest Türile 13,6 km ja Kirnast Türile 6,5 km) kui ka põhisstartide ajad (kl 12 Kirnast ja kl 12.30 Paidest). Päeva esimeses pooles on, nagu ikka, Paides ja Türil lastejooksud.

Kuulsamatest ja kiirematest jooksjatest on rahvajooksudel taas tulemas Tiidrek Nurme ja Ibrahim Mukunga. Urmas Jõgi pakkus, et meeste omavaheline duell saab olema kõva.

Neljapäeva pärastlõuna seisuga on pühapäevasele Paide-Türi rahvajooksule osalema tulemas üle 4100 inimese, kusjuures rekordihõnguline paistab tulevat Kirna-Türi distants.