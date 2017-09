Sirli Bull näitab makrooni valmistajatele, kuidas tainast spaatliga õigesti segada, et see jääks paraja koostisega.

Paide Pööningul on end makroonikoolitusele kirja pannud juba viie töötoa jagu naisi, kes kõik tahavad selgeks saada peene prantsusepärase maiuse valmistamise kunsti. Karm tõde on see, et isegi pärast koolitust on oht ebaõnnestuda täiesti võimalik, kuid tõenäosus mõnikord siiski õnnestuda kaalub selle üle.