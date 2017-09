Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavolikogu otsustas anda erilise austusavaldusena Türi valla aukodaniku nimetuse koos Türi valla vapimärgiga nr 11 Maili Roosmele. «Olin koolitusel ning siis avastasin telefonist sõnumeid ja kõnesid. Sain suure üllatuse osaliseks,» meenutas Roosme, kuidas ta Türi valla aukodanikuks valimisest teada sai.



* Türi vallavolikokku kandideerivate erakondade esindajad ei näe vajadust, et kohalik omavalitsus peaks veelgi suuremaks kasvama, vaid vastupidi, lubavad, et kui ühe küla elanikud soovivad vallast lahkuda, siis nemad sellele vastu ei seisa.



* Paide Pööningul on end makroonikoolitusele kirja pannud juba viie töötoa jagu naisi, kes kõik tahavad selgeks saada peene prantsusepärase maiuse valmistamise kunsti. Karm tõde on see, et isegi pärast koolitust on oht ebaõnnestuda täiesti võimalik, kuid tõenäosus mõnikord siiski õnnestuda kaalub selle üle.



* Majahoidja Tiit Põllumägi teeb tööd rõõmuga. Isegi siis, kui linnas kihutav autojuht tema just kokku riisutud lehehunniku laiali ajab, ta pigem mõistab tema ruttu ja asub lehti uuesti kokku riisuma. «Sügis on majahoidjatele kõige hullem aeg, sest lehed ei kao ise kuhugi, need tuleb kõik meil kokku riisuda,» ütleb viiendat aastat Paide ühe esindushoone, kultuurikeskuse majahoidjana töötav Tiit Põllumägi. Kui talvel võib teinekord lumi ära sulada sama kiiresti, kui maha sadas, siis sügislehtedega pole lootustki, et need iseenesest kuhugi ära kaoksid.



* Järva-Jaanist pärit Pamela Maranit teatakse eelkõige ajakirjaniku ja kirjanikuna. Viimastel aastatel on ta lisaks kirjutamisele süvitsi joogaga tegelema hakanud ja nüüd tuleb kunagisse kodukohta Järva-Jaanis kohalikele joogat õpetama.



* Ammu pole enam saladus, et võimalikult suure arvu ringide läbimise peale üles ehitatud romurallivõistlused ehk romuringid on ääretult populaarsed, ja mitte ainult meeste seas.

Järva Teatajal õnnestus kirja panna viie romuringidel käiva järvalanna lood.



* Neljapäeva pärastlõunal oli pühapäevasele Paide-Türi rahvajooksule osalema tulemas üle 4100 inimese, kusjuures rekordihõnguline paistab tulevat Kirna-Türi distants.