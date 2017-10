Loe, kes sai Järvamaa päästepiirkonna juhi juhiks

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul on tal hea meel, et uus keskuse juht tuleb ameti seest. „Heiki Soodla on päästetööde osakonna juhina teinud head tööd päästeteenuse arendamisel, samuti viinud edukalt läbi Päästeameti suurima uue päästetehnika hankeprojekti, mille tulemusel on meil täna 86 uut päästesõidukit,“ lisas Kuno Tammearu. „Kogemused nii lektori kui ka päästetöö osakonna juhina on Heikile heaks eelduseks saada edukalt hakkama ka keskuse juhina,“ lisas Tammearu.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tänab kõiki kandideerijaid, kes osalesid konkursil.

„Kandideerisin Lääne Päästekeskuse juhi ametikohale sooviga areneda ise kui juht, sest keskuse juhina teen koostööd 600 inimesega, aga ka sooviga panustada meie inimeste arengusse ja läbi selle laiemalt ühiskonna turvalisusesse,“ selgitas oma kandideerimist Heiki Soodla.

Heiki Soodla on päästevaldkonnaga olnud seotud kogu oma tööelu – alustades päästjana Tallinnas ja Jõgevamaal, jätkates lektorina Väike-Maarja Päästekoolis ning juhtides päästeala õppetooli Sisekaitseakadeemias. Alates 2014. aastast on Heiki Soodla juhtinud Päästeametis päästetööde osakonda. Heiki Soodla alustab tööd Lääne Päästekeskuse juhina 16. oktoobril.