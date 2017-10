Turvalisusuuring: iga viies suvekodu omanik on olnud varguse või sissemurdmise ohver

Pea pooled vastajatest on omanud isiklikku kokkupuudet või kuulnud maamaja piirkonnas toimunud vargusest või sissemurdmisest. Iga viies vastaja ütles, et tema maamajja või suvilasse on sisse murtud, midagi varastatud või seal vandaalitsetud. Iga kolmas vastaja tunnistas, et seda on tema maakodu või suvila piirkonnas juhtunud.

Suvila või maamaja kaitseks kasutatakse kõige enam naabrivalvet (59%) ning suitsuandurit (58%). Kuigi suitsuandur on kohustuslik igas kodus, ka suvekodus, siis uuringust selgub, et viimastes neid sageli ei kasutata. „Kuna inimesed ei viibi suvekodus tihti, siis küllap sellepärast ei peeta suitsuandurit seal vajalikuks,“ ütles G4S Eesti juhatuse liige Villu Õun. Küll aga rõhutasid vastajad sellise lahenduse vajalikkust, kus suitsuandur oleks valvesüsteemiga ühendatud. „Sageli ei teata, et ka kõige lihtsamatel valvesüsteemidel on tavaliselt suitsuandur, mis tulekahju korral edastab signaali turvaettevõtte juhtimiskeskusesse,“ selgitas Õun.

Peamiselt himustavad vargad tööriistu ja kodutehnikat, mida isegi maamajades leidub kuni 2000 euro väärtuses. Samuti kaasneb sissemurdmistega akende või uste lõhkumine.

Uuringus osales 300 Eesti elanikku vanuses 15-74, kellel on lisaks põhielukohale ka suvila või maamaja.