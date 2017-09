VIDEOLUGU: kunstniku pitsitõmbed panevad ilmetu garaažiseina vana aja rütmis elama

Liina Taltsi kunstnikukätt on avaliku ruumi seinamaalingutega kaunistamise aktsioonis tunda saanud veel mitu hoonet: üks Aravetel asuv kortermaja, Paides hoone Järvamaa Haigla juures ja alajaam Maxima kaupluse juures.

Eelmise aasta suvel oli Liina Talts (kaasautoriteks olid Mari Ilves ja Egle Mikk) aga tegev Roosna-Alliku põhikoolis. Mõisahäärber sai 230 aasta juubeliks uhked seinamaalingud. See tegu kuulutati ka põhikooli aasta teoks.

Vabariigi sünnipäevaks seinamaalingute aktsiooni alagatanud Järva maavanem Alo Aasma ütles, et kokku peaks sel aastal valmima 12 teost, kui ilm halastab, siis ehk isegi üks veel lisaks. „Lähipäeval peaks järg jõudma SprayPrinter tehnoloogia rakendamise kätte ning siis valmima kaks teost kohe korraga,” avaldas ta. „Hetkel on käsil on Soo tänav 14 maja maaling Paide vallimäe ja vallitorni vaatega ning Pärnu-Rakvere maantee äärne garaažiots Ristikus. Ka kalapoe seinal on viimased pintslitõmbed tegemata ja rohkem hetkel töös ei olegi.”

Lisaks Paidele on seinamaalingud valminud ka Aravetel, Koerus ja Türil.

Järjekordse seinamaalingu valmimisest vaata videolugu!