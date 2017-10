Kompass, kaart või kaardirakendus aitab metsa eksimist ennetada

Enamus juhtumeid iseloomustab eksinute kõrge iga, mistõttu on otsingud tihti väga ajakriitilised. „Positiivne on, et mobiiltelefoni metsa kaasa võtmine on saanud pigem reegliks. Samuti ei jäeta metsast väljatulekut pimeda peale, mil nii omal jõul kui politsei kaasabil on metsast kordi keerukam välja pääseda,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri politseikapten Ottomar Virk.

„Kompass, kaart või nutitelefoni kaardirakendus on järgmine samm, millele tõsisemalt metsa marjule minnes tähelepanu pöörata, sest see aitab metsa eksimist ennetada. Tuleb tõdeda, et ka eakamate seas ei ole nutitelefon täna enam haruldus. Seega võiks noorem põlvkond oma vanematele ja vanavanematele teha elupäästva heateo, näidates nende telefonides kätte põhilised sammud, kuidas iseenda asukohta tuvastada ja tagasitee leida,“ soovitas politseikapten.

Nädalavahetus toob metsadesse palju marjulisi, mistõttu kordab politsei üle soovitused metsa eksimise ennetamiseks:

• Anna metsaminekust teada lähedastele ja ütle neile, kuhu kavatsed minna ja millal tagasi jõuda.

• Riietu erksavärviliselt ja vastavalt ilmastikuoludele.

• Võta kaasa laetud mobiiltelefon, millega saad ise kaardirakenduse abil oma asukohta määrara

või hätta sattudes abi kutsuda.

• Metsast hakka välja tulema tükk aega enne pimeduse saabumist.

• Kui oled eksinud, helista 112 ning kirjelda võimalikult täpselt metsamineku kohta ja aega.