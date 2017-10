Coop Pank alustab tegevust

Panga ja jaekaubanduse ühendamine annab klientidele võimaluse kasutada pangateenuseid seal, kus nad seda kõige enam vajavad. Näiteks saab Coop kauplustes asuvates pangapunktides avada pangakontot, taotleda krediitkaarti või väikelaenu.

Coop pangakaart annab Coop kauplustes allahindluseid ja alates järgmise aasta kevadest saab võtta sularaha välja Coopi kaupluste kassadest.

Coop Pank loodi senise AS Eesti Krediidipanga põhjal. Alates 2. oktoobrist on panga uus ametlik ärinimi Coop Pank AS. Nimevahetuse läbivad ka kõik Krediidipanga tütarettevõtted.

Coop Panga suuromanik on Coop Eesti – 19 piirkondlikust tarbijate ühistust koosnev Eesti suurim toidu- ja esmatarbekaupade müügiga tegelev grupp, millel on 350 kauplust ning ligi 600 000 püsiklienti.

Coop Panga nõukogu esimehe Jaanus Vihandi sõnul võimaldab Coop kaupluste võrgustik uuel pangal turule tulla Eestis uudse äristrateegiaga. “Coopi eesmärk on luua tugev kodumaisel kapitalil põhinev pank, mis kasutab Eesti turul esmakordselt ära panganduse ja jaekaubanduse sünergiat. Me toome igapäevased pangateenused inimestele lähemale, et nad ei peaks enam lihtsamate pangatoimingute tegemiseks sõitma kümnete kilomeetrite kaugusele,” lausus Vihand.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et pank tuleb turule järk-järgult: “Coop Panga brändile vastava väljanägemise on saanud meie 14 üle Eesti asuvat pangakontorit, millest esimesed on kolinud Coopi kauplustesse. Tööd alustas uus internetipank. Lisaks toimib Coop pangakaart Coop kaupluste kliendikaardina, mis annab ostudelt allahindluseid ja kogub boonuspunkte. Uued Coop Panga arvelduspaketid Rahn ja Rändrahn sisaldavad ühe kuutasu sees erinevaid teenuseid ning võimaldavad ilma lisatasuta sularaha välja võtta kõikide Eesti pankade sularahaautomaatidest.”

Oktoobrikuu jooksul avatakse Coopi kauplustes esimesed pangapunktid, kust saab igapäevapanganduse teenuseid – avada kontot, vormistada pangakaarti ning taotleda väikelaenu. Oktoobri lõpus alustab tööd uus mobiilipank. Järgmise aasta kevadest saab Coop pangakaardiga sularaha välja võtta kõikide Coop kaupluste kassadest üle Eesti.

Seniste Krediidipanga klientide ja partnerite jaoks ei too kaubamärgi ning ärinime vahetus kaasa muutusi – kõik senised lepingud kehtivad endisel kujul edasi, samuti jäävad kehtima Krediidipanga logoga pangakaardid, kuid Coop Pank lubab need soovi korral tasuta välja vahetada uute vastu.