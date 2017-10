Näitus viib vaatajad teise dimensiooni

Ladinakeelne sõna „limen” tähendab künnist või piirjoont. Kunstnik Arne Maasik nentis, et üks lühike sõna, aga väga laia tähendusväljaga. «Need pildid ei ole pildid iseenesest, vaid need on künnised üleminekuks teise dimensiooni, teise fiilingusse, kuhu pilt võib kanda. Iga pilt on nagu piirjoon teise reaalsusega,» kirjeldas ta oma töid.

2000. aastal hakkas Arne Maasik süstemaatiliselt võsa pildistama ja aastate jooksul on “Pusade” nimeline sari pidevalt kasvanud ja moodustanud ta loomingust üha silmatorkavamat osa. Kui Maasik pildistaks arhitektuuri nii, nagu pildistavad loodusfotograafid loodust, oleks tema piltidel kas üksikud tänavasildid või linnasiluetid loojaku taustal. Aga tema hoopis pildistab loodust nii, nagu arhitektuurifotograafid maju pildistavad.

Arne Maasik tegutseb arhitekti ja kunstnikuna aastast 1995, mil lõpetas Eesti Kunstiakadeemia magistri kraadiga. 1996-2003 töötas arhitektuuribüroos Künnapu & Padrik arhitektina. 2003-2007 töötas fotograafiafirmas Zepp Grafelin loovjuhina. 2007. aastal asutas ta fotograafiafirma Decadencity. Ta on töötanud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ning osalenud pikaajalistes projektides seoses mahukate teaduskäsitlustega ning samas teinud arvukalt isiknäitusi Tallinnas, Helsingis, Roomas, Veneetsias, Berliinis, Moskvas jm. Ta on teinud kaastööd paljudele arhitektuuri- ja kunstiväljaannetele nii kodu- kui välismaal.

Maasik on tuntud eelkõige kontseptuaalse arhitektuurifotograafia poolest, kuid üldisemalt iseloomustab teda tehniline ja kompositsiooniline perfektsionism. Oma töödes paneb ta rõhku erinevate nii looduslike, kui tehiskeskkondade väljendulikkusele. Arne Maasiku kunstniku käekirja iseloomustab metafüüsiliste allhoovuste tabamine ja leebe poeesia.

Näituse avamine on Paide kultuurikeskuses homme kell 16 ning «Limen ja Pusad» jääb huvilistele näha 5. novembrini.