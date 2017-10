Video: mida teha kui leiad pommi

Sügis toob kaasa vanade lõhkekehade leidmise laine. Päästeameti statistika näitab, et metsadesse on väljakutseid kõige rohkem suve teises pooles ja sügisel, kui inimesed marju ja seeni korjama lähevad.

Vaata videost, mis juhtus metsas kuulsa seenelise Aaduga.

Viimasest Eestimaa pinnal toimunud sõjast on möödunud juba üle 70 aasta möödas, samas pole märke, et pommigruppidel tööd vähemaks jääks. Demineerimiskeskuse planeerimise ja valmisoleku talituse ekspert Kalvar Tammine sõnul pole teada, palju maapind endas veel lõhkekehi peidab. „Oma töös me ei näe esialgu märke nende leidude vähemaks jäämisest,” ütles Tammine.

Mullu oli Eestis 835 lahingumoona väljakutset ning neist 246 korral tulid lõhkekehad välja metsast.