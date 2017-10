Täiskasvanute ravimid ei pruugi alati lastele sobida

Kuna lastel on ravimiuuringuid tehtud oluliselt vähem kui täiskasvanutel, ravitakse Tartu Ülikooli kliinikumi lasteintensiivravi osakonna juhataja Tuuli Metsvahi sõnul lapsi sageli täiskasvanutele mõeldud ravimitega. Siiski ei saa lapsi käsitleda väikeste täiskasvanutena, sest nende organism on erinev ning vastus ravimi toimele võib võrreldes täiskasvanuga olla teistsugune.

Seega ei sobi täiskasvanutel uuritud ravimid alati laste ravimiseks. Kohtumisel keskendutakse näiteks lasteravimite arendamisele psühhiaatria valdkonnas ning epilepsia ravis.

„Lastel tehtavad ravimiuuringud on tekitanud väga palju diskussiooni, kuid need on vajalikud, et ravimite kasutamine oleks võimalikult ohutu,“ selgitab lasteravimite komitee Eesti ekspert prof Irja Lutsar. „Lastele ei tehta kliinilisi uuringuid, kui ravim ei ole tõenäoliselt tõhus või on ohtlik, samuti välditakse tarbetuid uuringuid,“ lisab ta.

Ravimite koostises on ka erinevad abiained, mis on täiskasvanutele ohutud, kuid lastel põhjustanud kõrvaltoimeid. Sellele teemale on kohtumisel pühendatud eraldi sessioon. Lisaks tuleb juttu lastele sobivatest ravimvormidest.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil toimub Ravimiameti korraldamisel ja osalusel üheksa kohtumist. Seekord toimub Euroopa Ravimiameti lasteravimite komitee strateegiline täiendõppe kohtumine.