Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeva hommikul, kui kopter aitas politseinikel otsida eelmisel päeval metsa kadunud seenelisi, kogunesid Koeru jahtkonna liikmed, et põtradele ajujahti pidada.

Kuigi karusid teavad jahimehed sealkandis olevat omajagu, neid küttida kavas polnud. Pealegi ajujahiga seda teha ei tohigi. See, mis veidi pärast kella 11 metsas juhtus, on alles selgitamisel, kuid järsku kuulis üks jahimeestest lasku ja siis naabruses asuva küti appihüüdeid.

Jahimehed peavad tõenäoliseks, et hirmule aetud karu ründas jahimeest, kes siis enesekaitseks tulistas. Kuigi välja kutsuti kiirabi, seda jahimehed kohapeale ootama ei jäänud, vaid sõitsid kiirabiautole vastu. 40aastase jahikogemusega 61aastase jahimehe pea- ja ülakehavigastused on tõsised, kuid lähedaste kinnitusel pole tema seisund eluohtlik. Mees juhtunust avalikult rääkida ei soovinud.



* Laupäeval Türil olnud kaheksas õunafestival oli hea võimalus oma isu rahuldada ja õunu ka talveks varuda. Õunakasvatusega tegeleva Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe ütles, et festivalimelu oli meeldiv ja inimesed sõbralikud. «Kui muidu küsitakse ikka punaseid ja magusaid õunu, siis tänavu mõistsid ostjad suurepäraselt, et punapõselisi õunu ei saagi palju olla, sest suvel polnud lihtsalt päikest,» lausus ta.



* Türi Tehnika ja Vabriku tänava vanast katlamajast on praegu alles vaid hooned. Katlad on lammutatud, lammutusel on ka suured kivikorstnad ja käivad ettevalmistused uute katelde paigalduseks. SW Energia tootmisjuht Allan Aas sõnas, et uued katlad on plaanis tööle saada juba tänavu, sest asenduskateldena käiku pandud põlevkiviõli reservkateldega sooja toota on umbes kaks korda kallim kui puiduga.



* Pärast kuiva nädalat on põllumeestel meel hulga rõõmsam: kes lõpetas sügiskülvi, kes sai salve kogu saagi, vaid kartulikasvataja vajab veel kaht sama kuiva nädalat. Ühe suurima teraviljakasvataja, Estonia OÜ agronoom Tarmo Ivask sõnas, et pärast seda kuiva nädalat võib rääkida heast teraviljaaastast. Ikkagi 78 protsenti vilja on juba salves ja vaid 22 protsenti veel põllul.



* Pühapäeval olnud osalejate poolest rekordihõngulise 36. Viking Window Paide-Türi rahvajooksu võitis kolmeaastase pausi järel keenialane Ibrahim Mukunga. Naistest vääris kümnendat korda võidupärga Jekaterina Patjuk.