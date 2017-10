Valmised 2017: juba neljapäevast saab hääletada

9.–11. oktoobrini toimub eelhääletus kõigis valimisjaoskondades kell 12–20. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Valimispäeval, 15. oktoobril kestab hääletus kell 9–20 ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Toimub ka kodus hääletamine.

Maakonna valimisjuht Rainer Eidemiller ütles, et Järvamaal ollakse kohalike omavalitsuste valimisteks valmis. Valijatele pani ta südamele võtta valima minnes kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav dokument. (isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba või pensionitunnistus).

Seoses haldusreformiga valitakse seekord volikogud uutes piirides omavalitsustele. Seoses sellega on Eidemillerilt küsitud, kas näiteks Paide linna inimesed saavad valida ka praeguses Paide vallas elavaid kandidaate. „Tuletan siinkohal kõigile järvamaalastele meelde, et kuna nii tulevases Paide linnas, Türi vallas kui ka Järva vallas on igaühes üks valimisringkond, siis tähendab see seda, et inimesed saavad valida kogu oma ringkonna piires kõiki kandidaate. Kuna näiteks tulevane Paide linn hõlmab praegust Paide linna, Paide valda ja Roosna-Alliku vald ja need kolm praegust omavalitsust moodustavad ühe valimisringkonna, siis igas selles omavalitsusüksuses elav valija saab valida kõigi selles ringkonnas nimekirjas olevate kandidaatide vahel, mitte nii, et Paide valla elanik ainult Paide vallast pärit kandidaatide hulgast," selgitas Eidemiller.

Valimiste info!