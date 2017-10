Eesti koolidesse jõuab riigi toel 3,9 miljoni euro eest digivahendeid

Digitaristu toetusmeede võimaldab õpetajatel õppetöös kasutusele võtta uuenenud tehnoloogiaseadmeid ning toetab koole digivõimekuse suurendamisel. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium elukestva õppe strateegia eesmärkide saavutamise toetamiseks ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. „Eesti riigi üks prioriteete haridusvaldkonnas on toetada digipöörde läbiviimist haridusasutustes, seejuures üks olulisemaid tegevusi on õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamine ning koolide e-hindamise võimekuse tõstmine,“ ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. „Uued arvutid on nende eesmärkide saavutamiseks olulised abivahendid.“

Septembriga lõppes taotluste vastuvõtmine riigipoolse toetuse eraldamiseks. Kokku eraldati toetus 416-le põhikoolile: 376-le munitsipaalkoolile, 27-le erakoolile ja 13-le riigikoolile. Digivahendite ostmist toetati riigi poolt 3,9 miljoni euroga, lisaks toetab digitaristu soetamist ka iga koolipidaja vähemalt 15% ulatuses. Hanke tulemusel on praeguseks koolidesse jõudnud 3800 tahvelarvutit, 3400 sülearvutit ja 1000 lauaarvutit, lisaks 1000 monitori ja muid arvutite tarvikuid.

Toetuse taotlemiseks pidi iga kool digi-innovatsiooni mudeli põhjal läbi viima oma kooli digiküpsuse enesehindamise. Koolid analüüsisid, kuidas nende koolis õpetajad ja õpilased digivõimalusi senini on kasutanud, kuidas toetab kooli juhtkond digivõimaluste rakendamist ning milline on digitaristu olukord. Lisaks pidi iga kool ja koolipidaja koostama digiplaani, kus kirjeldati eesmärgid, kuhu kahe aastaga soovitakse kooli digivaldkonna edendamisega jõuda ning mil moel soetatud seadmed sellele kaasa aitavad. Kõikide koolide ja koolipidajate digiplaanidega on huvilistel võimalik tutvuda ning üksteiselt õppida Tallinna Ülikooli loodud Digipeegli keskkonnas www.digipeegel.ee.

Riigihanke raamleping kehtib kuni 9. maini 2018, selle ajani saavad ühishankes osalevad koolipidajad omavahenditest seadmeid juurde osta kõikidele oma allasutustele. Hankelepingu partneriks sülearvutite soetamisel on Atea AS, lauaarvutite ostmisel Markit AS ja tahvelarvutite soetamisel Datel AS. Raamlepingu lõplik maht ja soetatud seadmete arvud selguvad 2018. aasta juuniks.