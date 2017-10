Malemeister lahkub põdrakintsuga

Paide Maleklubi juhatuse liige Priit Värk ütles, et eelmisel aastal jäid ametlikud meistrivõistlused males ära rahanappuse tõttu, kuid tänu rahandusministeeriumile, Järvamaa spordiliidule ja kultuurkapitalile toimub turniir taas. «Võrreldes varasemate aastatega on kutsed läinud peamiselt Järvamaa mängumeestele, kuid oodatud on kõik, kes oskavad maletada,» innustas ta kõiki malehuvilisi osalema.

Värgi sõnul on parimatele maletajatele lisaks medalitele ja diplomitele auhinnalauale välja pandud koostöös Järvamaa jahindusklubiga ka vorstid ja konservid. «Peaauhinnaks on lausa kolme kilone põdrakints, nii et on mille nimel pingutada,» ütles ta muiates.

Eriliseks teeb turniiri ka see, et esmakordselt mängitakse meistrivõistlusi ajakontrolliga, kus iga käiguga lisandub võistlejale sekundeid juurde. «Nii et kümme minutit on baasaeg ja iga käigu järel lisandub mängija kellale veel viis sekundit,» selgitas Värk. ta ennustas, et turniir saab olema põnev.

Mängud algavad Järvamaa jahindusklubi majas Paides parkali 28A kell 11 ja arvatavalt kestavad mängud kella 16ni välja.

Võistlustele saab eelnevalt kirja panna meili aadressil priit.vark@gmail.com või 58053895.