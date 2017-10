Järvamaa elanike arv kahanes 9 kuuga taas sadade inimeste võrra

Võrreldes aasta algusega on elanike arv kahenenud 285 inimese võrra. Kui Paide linna elanikkond on vähenenud 137 inimese võrra, siis suurimaks kasvajaks on osutunud Väätsa vald (+48 inimest).

Järvamaa perekonnaseisuametnikud registreerisid 2017. aasta septembris 37 sündi (19 poissi ja 18 tüdrukut), 24 surma (12 meest ja naist), 8 abielu, 3 lahutust ja 4 nimemuutmise otsust.

2017. aasta üheksa kuuga on Järvamaal kokku registreeritud 207 sündi, 270 surma, 58 abielu, 23 lahutust ning 13 isikut on muutnud oma nime. (JT)