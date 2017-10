Rallasõitja: kodumaine rahvaralli on võrreldav maailmaklassi WRCga

Järvakad Priit Seire ja Rando Suve edenesid 2WD-väiksed klassis oma lähima konkurendi Rivo Vähi ja Karl Tarrendiga väga võrdses tempos. Kui esimese katsega suutis Rivo kohe 2,2 sekundilise edu sisse sõita, siis Priit vähendas järgmisel katsel kaotuse 0,8 sekundiliseks. Kolmanda katse järel oli Rivo Vähi edu kahanenud 0,5 sekundi peale ning peale neljandat katset juhtis juba Priit Seire 2,3 sekundiga. Viienda ja kuuenda katsega suurendati edu päeva suurimaks 4,4 sekundiliseks, aga siis seitsmenda katsega tegid Vähi ja Tarrend tempot, olles Seirest ja Suvest kiiremad 4,3 sekundit ning enne viimast katset lahutas neid rallivõidust olematud 0,1 sekundit. Kaheksas katse oli seitsmenda katse kordusläbimine ning Vähi parandas oma katse aega võrreldes esimese läbimisega 3,1 sekundit, mis tähendas seda, et Priit pidi ralli võitmiseks olema Vähist kiirem 7,4 sekundit. Kõlab uskumatult aga sellega saadi hakkama ning peale 27km võiduajamist saadi hooaja lõpptulemust silmas pidades ülioluline rallivõit ja seda kõigest 0,4 sekundilise eduga. Hooaja esikohaks on vaja veel ühte rallivõitu ning kuigi selle etapi võit tuli väga raskelt, siis seda viimast rallit on veelgi raskem võita.

BTR Racing Team juhataja Priit Seire andis teada, et vähem pingeline ei olnud kihutamine ka 2WD-suur klassis, kus Alari Lunts ja Kaur Teder hoojala lõpptabelisse olulisi punkte noolisid.

Päris esimese katsega ennast veel käima ei saadud ja päeva alustati 13. ajaga. Teise katsega tõusti aga juba kuuendaks ja peale kolmandat katset hoiti kolmandat kohta. Järgnevate katsetega kukuti koha võrra allapoole ning kaks katset ennem lõppu lahutas poodiumi madalamast astmest 2 sekundit. Seitsmenda katsega vormistati see 1,1 sekundiliseks eduks ning viimase katsega suurendati seda veelgi ning 9,8 sekundilise eduga neljanda koha ees võeti Luntsi ja Tederi poolt Läänemaal kolmas koht. Kuna mitmeid eespool asuvaid konkurente suudeti sellel rallil edestada, siis hooaja kokkuvõttes tekkis ka Luntsil võimalus kolmandat kohta püüda. Viimane etapp saab siin vägagi määravaks.

Pealkirjas mainitud maailmaklassi, kus peale pikka rallipäeva pannakse paremus paika kõigest sajandikega, näitasid ka Kevin Kärp ja Marek Mändla, kes võitsid J16 klassi kõigest 0,9 sekundiga. Poodiumile väga lähedale jõudsid ka Toomas Kärp ja Ülari Mustonen, kes 4WD klassis jäid kolmandale kohale alla napi 0,7 sekundiga. Üsnagi turvalise eduga võitsid J18 klassis kolmanda koha Romet Jürgenson ja Harli Palmits, nende edu lähima jälitaja ees oli 3,1 sekundit.

Viimane rahvaralli etapp, mis paneb lõplikult paika Eesti paremiku, toimub 21. oktoobril Lääne-Eestis. Kiltsi lennuväljal antakse kell 19.30 start. See on ühtlasi esimeseks ööralliks sel aastal. Esimese auto finiš on orienteeruvalt kell 2.30 ja autasustamisega alustatakse kell 7.30 hommikul. Tulemas on väga raske ja keeruline rallil, mis on sõitjatele väga nõudlik.