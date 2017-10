Nimekiri: just neid inimesi tunnustab Türi vald tublide tegude eest

Alates 2007. aastast tunnustatakse igal aastal Türi valla sünnipäeval inimesi, kelle tegevus on kaasa aidanud Türi vallas mõne tegevusvaldkonna edendamisse ning kes on panustanud sellesse, et Türi oleks elamiseks parem paik ja sellisena nähtav kogu vabariigile.