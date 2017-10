Ees ootab kahepäevane 60+ festival

Sel aastal saabus konkursile 38 tööd, žürii esimees, ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla rõõmustas, et tublisid inimesi esitati paljudelt elualadelt ning üle kogu Eesti. „Valida on alati raske, sest tegelikult vääriksid kõik esitatud inimesed ja nende ettevõtmised tunnustamist,“ sõnas Rohtla. „Vanas eas ei tohi jääda keegi meist hätta, sestap on hea, kui vanad aitavad noori ja hiljem saavad selle toe kuhjaga tagasi,“ lisas ta.

Kõik konkursile esitatud kandidaadid on üleval 60+ festivali kodulehel aadressil. Kandidaatide seas on ka järvakaid.

Konkursiga soovitakse tunnustada ettevõtmisi ja inimesi, kes on andnud panuse eakate elu väärikamaks ja säravamaks muutmisel. 2017. aasta konkursi žüriisse kuulusid lastearst ja Tallinna abilinnapea Merike Martinson, tele- ja raadioajakirjanik Reet Linna, ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla, AS Eesti Meedia kirjastuse juht Signe Siim ning festivali turundusjuht Karin Golubev.

Konkursi laureaatide tänamine algab festivali teisel päeval, 5. oktoobril kell 12.15. Auhinnad on välja pannud Apotheka, Tallink ja Viking Line, ajakiri 60+, Corega, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning teised.

Suurim eakatele mõeldud üritus algas Salme kultuurikeskuses täna hommikul ja pakub seenioritele nii meelelahutuslikke etteasteid kui palju kasulikke loenguid. Lisaks on võimalik osa võtta messist ja laadast.

Kahepäevast festivali korraldavad ajakiri 60+ ja mittetulundusühing Eakate Festival, festivali toetavad Apotheka apteegid, Tallinna Linnavalitsus ning Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuamet, Tena, Corega ja AS Eesti Meedia.

Jälgi festivali kohta saabuvaid uudiseid festivali kodulehel www.60plussfestival.ee.