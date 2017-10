Paidet ja Türi hakkavad läbima täiendavad bussiliinid

Alates 5. oktoobrist ei ole enam käigus seniseid kaugbussiliinide kell 12:30 ja 16:00 Valga-Karksi-Nuia-Viljandi-Võhma-Mäo-Tallinn marsruudil toimunud reise, nende asemel hakkavad bussiliinid Valgast kell 12:30 ja 16:00 sõitma uuel marsruudil Valga-Karksi-Nuia-Viljandi-Türi-Paide-Tallinn. Järvamaal peatuvad bussid lisaks Paidele ja Türile ka Anna, Reopalu, Särevere, Oisu ja Kabala bussipeatustes. Sõiduplaani muudatuse tulemusena saab näiteks iga päev Paidest Tallinna poole reisida kell 15:20 ja 18:55.

„Oleme otsustanud kahe meie Valga-Viljandi-Tallinn bussireisiga hakata igapäevaselt läbima ka Paidet,“ ütles Taisto Liinide veokorraldaja Jan Landrat. „Viimastel kuudel on Paide ja Tallinna vaheline bussiühendus teiste bussiettevõtete liinide käigust ärajätmise käigus halvenenud ning osade liinide sulgemine seisab lähikuudel veel ees. Me üritame sellele tendentsile vastu seista ja avame kaks täiendavat väljumisaega Paide ja Tallinna vahel reisimiseks, samuti avardab sõiduplaani muudatus liikumisvõimalusi Valgamaa ja Järvamaa vahel. Paides on üle 8000 elaniku ja oleme võtnud suuna sellele, et Paidet läbiks tulevikus veel rohkem meie bussiliine.“

Uue sõiduplaaniga on võimalik täpselt tutvuda internetis Taisto Liinide kodulehel www.taistoliinid.ee.

Taisto Liinid teenindab Eesti-siseseid kaugbussiliine alates 2001. aastast. Praegu on meie teenindada 20 kaugbussiliini üle 50 väljumisega päevas.