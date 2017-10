Kolmas liiga lõpetab jalgpalliga

Kuigi üks voor on veel pidada, on Järvamaa taustaga meeskondade jaoks seisud suures osas selged. Peetud 21 vooru järel on Ambla vallameeskond 27 punktiga 12 meeskonna seas seitsmendal, Koeru JK 33 punktiga kuuendal, FC Järva-Jaani 36 punktiga neljandal, JK Väätsa Vald 41 punktiga kolmandal ja Paide linnameeskond III 60 punktiga esimesel kohal. Olenevalt vastaste viimase vooru tulemustest võib Koeru hea õnne korral ka koha võrra tõusta ja Ambla langeda, teistel meie võistkondadel on liigakohad lõppevaks hooajaks lõplikult paigas.

Viimastes kodusmängudes näeb pühapäeval kl 14 Paide kunstmurustaadionil JK Väätsa Vald-Paide linnameeskond III ning samal ajal Järva-Jaani Kasekopli staadionil FC Järva-Jaani-Tartu FC Helios kohtumisi.