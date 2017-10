Pühapäeval on Paides Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales, kus selguvad maakonna parimad. Eriliseks teeb seekordse võistluse seik, et malet mängitakse Järvamaa jahindusklubi majas ja parimale maletajale on jahimehed auhinnaks välja pannud põdrakintsu.