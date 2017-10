Praegusaja patsiendid ehmataksid ise endal kõhu lahti, kui näeksid uksest sisenemas ligi poole meetri pikkuse metallpritsiga tohtrihärrat, kelle eesmärk on sellega teha klistiiri. Samuti on raske ette kujutada hambaarsti, kes jalaga pedaalides hambapuurile kiirust lisab. Aga just selline on meditsiini ajalugu, mida saab näha Järvamaa muuseumis.