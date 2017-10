Pilk ajalukku

Kuni suveni oli Puuvilja tänav osaliselt ühesuunaline. Et see kahesuunaliseks ehitada, ostis linnavalitsus ära kaks teeäärset krunti koos majadega. Mõlemad majad lammutati, osa krundist läks teeehituse tarvis.

Paide linnavolikogu septembriistungi otsuse järgi võib linnavalitsus ümber ehitatud tänava kõrvale jäävad krundid nüüd maha müüa.

Paide abilinnapea Kaido Ivask ütles, et linnavalitsus müüb kaks krunti koos, nende pindala on kokku 2753 ruutmeetrit. «Kaks krunti müüme koos, üks jääks liiga väikeseks,» lausus ta. «Loodetavasti veel tänavu õnnestub enampakkumisega neile uus omanik leida.»

Praeguse planeeringu järgi tohib krundile ehitada kuni kahekorruselise maja, kuid Ivaski ütlust mööda võetakse vastu otsused, mis lubavad kõrgema maja ehitada.

Ivaski meelest sobiks linna kõrgeima korterelamu kõrvale samuti Paide mõistes kõrgelamu. «Me ei räägi mingist pilvelõhkujast, kuid näiteks seitse korrust võiks sellel majal olla küll,» lausus ta.

Kas majja tulevad äripinnad või eluruumid, on tulevase omaniku otsustada, kuid Ivask pidas võimalikuks, et esimene korrus jääb äridele ja ülemised korrused korteritele.

Paide linnavalitsuse arhitekt-nõunik Marje-Ly Rebas ütles, et tema tahaks seal näha maja, mis kesklinna poolt on madalam ja veetornelamu poolt kõrgem. «Korruste arvust pole me veel täpselt rääkinud, kuid usun, et seitse korrust peaks sinna sobima küll,» sõnas ta.

Kui kõrgele võib oksjonil Puuvilja tänava äärse krundi hind tõusta, Rebas ennustama ei hakanud, kuid peab maatükki üheks hinnatumaks, mis Paides lähiaastatel müüki tuleb.

Rebas pidas võimalikuks, et krundile ei hakatagi kiiruga midagi ehitama, mõni investor teeb lihtsalt rahapaigutuse, sest krunt aastatega kindlasti kallineb.

JÄRVA TEATAJA, 9. OKTOOBER 2007