KOHUSTUSLIK ARVAMUSE AVALDAMINE

Leidub inimesi, kes kriblavad Facebooki seinale nii palju mõtteid, et sellest võiks paksu raamatu välja anda.

Poliitikute puhul on arvamuse avaldamine peaaegu et kohustuslik, sest kuidas siis muidu inimesed teada saaks, kas temale tasub oma hääl anda või mitte.

Üks lihtne inimene ei pea aga oma arvamust loomulikult tervele maailma kuulutama. Seda võib teha lihtsalt pereringis või sõpradega aega veetes. Mõni inimene kuulab mõnuga, kuidas sõbrad tuliselt oma seisukohtade eest võitlevad, kui ei soovi ise keskustellu astuda. Lihtsalt kuulab ja mõtiskleb, kuid hoiab suu kinni.

Nüüd on aga käes aeg, kui meil kõigil tuleb arvamust avaldada, sest mis see kohalike omavalitsuste valimine muud on, kui inimeste arvamine, kes valla või linna juhtimisega kõige paremini hakkama saab.