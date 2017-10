Lõplik otsus: Koeru kuulub Järva valda

Kohtuasjas oli vaidluse all valitsuse määruste põhiseaduspärasus, millega muudeti valitsuse algatusel Koeru valla haldusterritoriaalset korraldust, piire ja nime.

Riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhataja Merje Talvik andis täna teada, et riigikohus asus Koeru vallavolikogu kaebust arutades seisukohale, et selle valla puhul on valitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmisel järginud seadusest tulenevaid nõudeid ja määrus pole põhiseadusega vastuolus.

Valitsus on hinnanud võimalusi valdade haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning põhjendanud ettepanekus välja toodud ühinemise mõju olulistele asjaoludele.

Kolleegiumi hinnangul olid valitsuse kaalutlused asjakohased ja piisavad, et põhjendada tehtud otsustust.

Kolleegium lisas, et kohus ei saa valitsuse asemel asuda hindama seda, kas mõni muu võimalus haldusreformi eesmärgi saavutamiseks oleks olnud otstarbekam või toonud kaasa positiivsema mõju.

Järva valla liitumise üks eestvedajaid, Ambla vallavanem Rait Pihelgas, ütles, et riigikohtu otsuse langetamine üks päev enne eelhääletuse algust on väga hea uudis, sest lõpuks on selgus majas. «Seda ei saa enam kuhugi edasi kaevata ja nüüd on lõplikult selge, et ka Koeru vald kuulub Järva valda,» sõnas ta.

Pihelgas sõnas, et temani on jõudnud kuuldused, et Koeru valijatele on soovitud mitte valima minna, sest riigikohus pole oma sõna öelnud. «Nüüd on need jutud lõppenud ja Koeru inimesed peavad leidma Järva vallavolikokku parimad esindajad nagu teisedki siinsed inimesed,» ütles ta.

Pihelgas toonitas, et Koeru elanikel pole Järva vallas midagi karta, sest seda piirkonda ja inimesi koheldakse täpselt samamoodi nagu ülejäänud kuut valda ja nende elanikke.

Pihelgas ei tea, kui palju kulutas Koeru vald kohtuskäimisel advokaadile, kuid kõhutunde järgi pakkus ta, et see summa on suurem, kui 20 000 eurot.

Järva-Jaani vallavanem Arto Saar ütles, et sellist otsust oligi riigikohtust oodata. «Nüüd tuleb eluga edasi minna ja üheskoos Järva valda edendada,» lisas ta.

Ka Saare hinnangul võis kohtuskäimine maksta Koeru inimestele ligikaudu 20 000 eurot. «Seal pole meil midagi öelda, sest see oli Koeru vallavolikogu otsus. Igaüks ise teab, kuhu oma raha kulutab,» sõnas ta.

Saar lisas, et temal on palju rohkem kahju sellest, et vald 300 000-eurosest ühinemistoetusest ilma jäi. «See on väga suur summa, millega oleks saanud palju ära teha,» põhjendas ta.

Ka Järva maavanem Alo Aasma oli seda meelt, et riigikohtu otsus polnud üllatav, sest see oli 12. kord, kui Eesti kohtusüsteem pidi Koeru valla juhtide vaidlustusi lahendama. «Kalliks läks see maksma, nii rahalises mõttes kui ka kogukonda tekkinud lõhede mõttes, aga nüüd on see õnnetu peatükk vähemasti lõpu saanud, ja nii kurioosne kui see ka ei ole, siis vallajuhte premeeritakse selle eest veel poole aasta palgaga,» selgitas ta.