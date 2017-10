Naised romutavad autode võitmiseks teiste autosid

«Mõtlesin, et lähen end välja elama, mõtlesin, et lähen rajale vihaga,» lausus ta. «Tegelikkus osutus teistsuguseks. Sõidust saadav feeling on hoopis midagi muud. See hetk, mil rooli taga oled, ei ole sul aega mõelda ühestki argiprobleemist. Oled fokusseeritud ees ootavale, vaatad, kellest on vaja mööda saada, kes on vaja eest ära lükata... Romuringil osalemine on totaalne väljalülitus igapäevaelust!»

«Esimeses sõiduvoorus Türil püüdsin olla tagasihoidlik ja nähtamatu sõitja, kes kogub ringe. Kokkupuude teiste autodega oli see, mida kartsin. Teises sõidus olin juba pisut sisse elanud ja adrenaliin möllas, siis kasutasin jõuvõtteid. Kolmandas voorus peale arutelu mehaanikutega olin taas nähtamatu,» selgitas ta. «See oli vist saksa vormelipiloot Michael Schumacher, kes soovitas alati oma ring või kurv ette mõelda.»

Ly Ruul

Vanus: 38

Töövaldkond: praegu lastega kodune

Romuringidel osalenud: 3 korda, Türi, Laitse, Vändra

Võistlusauto: Audi 80 (sõitnud kolmel romuringil)

Tiim: Lukswel

Ly Ruul ja Anne-Liis Lukas avastasid romuringi tänavu, kuuluvad samasse tiimi, on käinud samadel võistlustel ja on rajal ka sügisel Türil.

Romuringidele sattuski Ly Ruul Anne-Liisi kõne peale. «Ann helistas ja kutsus. Nõustusin, natuke aega hiljem enam ei nõustunud, siis helistas ta mulle neljapäeva õhtul (võistlus oli laupäeval) ja nõustusin taas,» meenutas ta. «Ees ootavast ei teadnud absoluutselt mitte kui midagi. Polnud käinud ühelgi võistlusel, polnud käinud oma võistlusautot vaatamaski.»

Võistlusele ta siiski jõudis, kuid päeva lõpuks olid muljed kahetised. «Avavoorus eriti kaasa sõita ei saanud, sest sattusin rehvide otsa ja nii ma seal passisin. Edasistes voorudes olin ka uinuv kaunitar,» ütles ta. «Mul on välja kujunenud nii, et häid sõite teen suuresti vaid finaalides. Siis on julgus jõudnud järele. Mis sest, et vabatahtlikult tulin, siis alguses Türil ikka kartsin, väga kartsin! Kõige normaalsemalt tundsin end alles Vändras, oma kolmandal võistlusel.»

Ei Anne-Liis Lukas ega Ly Ruul ei pea end ega tiimikaaslast suureks rammijaks. «Me kogume ikka ringe või no tegelikult Ann kogub, mind rammitakse,» ütles Ly. «See, et kedagi müksan, nii-öelda koristan ta eest ära, see on midagi muud, kui tahtlik rammimine. Samas, eks tihtilugu teevadki naised hullemat sõitu kui mehed. Naistesõit, mis sest, et meid on arvuliselt vähem, võib olla üles ehitatud kättemaksu ja tagasitegemise peale.»

Ärevamatest olukordadest meenus Lyle Vändra. «Juhtus nii, et mind rammiti kahelt poolt täiega, autoga midagi juhtus, käigud sisse ei läinud ja masin enam liikumisvõimeline ei olnud,» meenutas ta. Mehaanikud seal midagi keevitasid ja sõit lõppes selliselt, et vaid üks ratas vedas. See kõik polnud oluline, tähtis oli, et saaksime ringe koguda.»

Anne-Liis Lukas

Vanus: 38

Töövaldkond: pereettevõttes sekretär-asjaajaja