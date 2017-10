Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Roosna-Allikul olev Pärnu jõe algust märkiv Tiit Eipre allikas on tuntud üle Eesti ning paljudele järvalastele koht, kust koju allikavett viia. Viimastel nädalatel on aga allikas kuivama hakanud. Üks neist, kes allikast juba aastaid on koju vett viinud, on paidelane Silvia Vesker. Ikka korra või paar kuus käib ta abikaasaga joogiveevarusid uuendamas.

Septembri lõpus märkas Vesker, et kivid, mis tavaliselt on vee all, olid jäänud täiesti kuivale. Pisikese puidust purde alla vett küll immitses, kuid nõlvast kivide vahelt, kus seda tavaliselt voolas, ei paistnud midagi.



* Päev enne eelvalimiste algust langetas riigikohus otsuse, et Koeru valla liitmine koos kuue teise omavalitsusega Järva vallaks pole põhiseadusega vastuolus. Kohtuasjas oli vaidluse all valitsuse määruste põhiseaduspärasus, millega muudeti valitsuse algatusel Koeru valla haldusterritoriaalset korraldust, piire ja nime. Riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhataja Merje Talvik andis eile teada, et riigikohus asus Koeru vallavolikogu kaebust arutades seisukohale, et selle valla puhul on valitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmisel järginud seadusest tulenevaid nõudeid ja määrus pole põhiseadusega vastuolus.



* Paide kultuurikeskuses peetud maakonna ettevõtlusnädala tähtüritusel kõneles maailmas õnneemotsioone loovate visuaalsete efektide ja animatsioonidega tuntust kogunud FrostFXi üks omanikest, Paidest pärit Heiki Luts, et ettevõtjaks tasub saada mitte soovist rikastuda, vaid et veeta toredalt aega. Rikastumise mõtet pole kümnendat aastat tegutseval Lutsul siiani. «Mind motiveerib kirg oma valdkonna vastu ja mõte, et mu ümber on inimesed, kellega koos on siiani tore teha lahedaid asju,» ütles ta.



* Kui keegi juhtus eelmisel nädalal sattuma Paide äärelinna Ristiku tänava garaažide juurde, võis ta olla tunnistajaks sellele, kuidas üks ilmetu grafitit täis soditud sein saab uhke maalingu – Paide ajaloolise linnavaate.



* Praegusaja patsiendid ehmataksib ise endal kõhu lahti, kui näeksid uksest sisenemas ligi poole meetri pikkuse metallpritsiga tohtrihärrat, kelle eesmärk on sellega teha klistiiri. Samuti on raske ette kujutada hambaarsti, kes jalaga pedaalides hambapuurile kiirust lisab. Aga just selline on meditsiini ajalugu, mida saab näha Järvamaa muuseumis.



* Spordiklubi Vargamäe tõstjad on viimasel ajal proovinud oma jõudu nii Kosovos, Lätis kui ka Leedus. Tulemused on olnud rekordiväärilised.