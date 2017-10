Türi tunnustas parimaid haridustöötajaid

Türi vallavalitsuse haridusspetsialist anne Viljat selgitas, et tänavu kandideeris valla hariduspreemiale 13 õpetajat. „Komisjon seisis tõeliselt raske valiku ees, sest kõik esitatud kandidaadid teevad oma tööd südamega. Mõne kandidaadi puhul tundsime kahetsust, et taotluses ei põhjendatud konkreetsete faktide abil, miks kandidaat väärib tiitlit Türi valla haridustöötaja 2017,“ lisas ta.

Haridustöötaja 2017 tiitli ja preemia pälvisid: Külli Piirits, Ülle Pokk ja Ringa Valling.

Külli Piirits on hea näide sellest, kuidas ühe töötaja positiivne eeskuju nakatab teisi ja seeläbi mõjutab kogu kooli töökultuuri. Uuendustele aldis õpetaja, kes ei kõhkle kasutamast uusi metoodilisi vahendeid, et õpe oleks õppija jaoks mitmekesine ja huvitav, olgu selleks siis IT-vahendid või VEPA-metoodika rakendamine. Tänu temale taaselustusid Laupa koolis rahvatantsutraditsioonid, mis tipnes 2017. a suvel koolinoorte laulu- ja tantsupeole pääsemisega. Viimati oli Laupa kool vabariiklikul tantsupeol esindatud paarkümmend aastat tagasi. Suur saavutus oli seegi, et peole mindi kaunites uutes rahvariietes.

Ta on klassiõpetaja, kes õpetab ka informaatikat, annab rütmikat, juhendab kahte tantsurühma ja robootikaringi. Kandidaadi esitas Laupa Põhikool.

Ülle Pokk arendab kunsti ja käelise tegevuse kaudu HEV-õpilaste loovust ja eneseväljendusoskust, tähelepanu, mälu ja kõnet. Koostöös kolleegidega leiab ta võimaluse toetada iga lapse arengut, lähtudes lapse erivajadusest. Olulisel kohal lapse arengu toetamisel on lastevanematele antav tagasiside ja nõustamine. Ta kaasab laste individuaalsete arengukavade koostamisse nende vanemaid, vajadusel otsib abi oma koolist või spetsialistidelt väljastpoolt kooli. Hinnatud kui praktikantide juhendaja, õpilastööde näituste korraldaja ja näitustel osaleja, keraamikaringi ja päevakeskuse tegevusjuhendaja. Ta on toimetulekukooli kunsti- ja käelise tegevuse õpetaja. Kandidaadi esitas Türi Toimetulekukool

Ringa Valling paistab silma huvitavate ideedega lasteaia arengu planeerimisel ja ürituste läbiviimisel. Tegevuste planeerimisel lähtub laste huvidest ja soovidest. Ta kasutab oma töös erinevaid aktiivõppemeetodeid. Õpetajana jõuab iga lapseni, süstib positiivsust nii lastesse kui ka vanematesse. Eelmisel õppeaastal tegeles põhjalikult töökasvatusega, viies lastega regulaarselt läbi kokandustegevusi: ühiselt pressiti õunamahla, tehti salateid, valmistati eesti traditsioonilisi toite, tänu millele paranesid laste toitumisharjumused. Kodudest saadud tagasiside oli väga positiivne. Tema algatus on lasteaias leidnud järgijaid ja edasiarendajaid. Ta jagas oma kogemusi ka maakonna lasteaedade õppepäeval. Ta on Türi Lasteaia alushariduse õpetaja Lokuta õppekohas. Kandidaadi esitas Türi Lasteaed.

Türi valla hariduspreemia 2017 nominendid: Maili Roosme, Ülle Värnik, Reet Talva, Ulvi Tamm, Tea Saar, Veiko Valang, Tiina Pärn, Õnne Roosileht, Vaike Pärn, Malle Maasalu.

Konkursi võitnud haridustöötajatele määratakse Türi valla eelarvest pedagoogi ametijärguga õpetaja kuupalga alammääraga võrdne rahaline preemia ning talle omistatakse tiitel Türi valla haridustöötaja 2017. Konkursile esitatud nominente tunnustatakse mälestusesemetega.

Türi valla haridustöötaja konkurssi korraldatakse alates 2013. aastast ja kokku on tiitli pälvinud 14 haridustöötajat.