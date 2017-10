Valida saab aasta loomasõbralikumat ja loomavaenulikumat tegu

Eesti loomakaitse selts (ELS) korraldab juba 17. aastat kõige loomasõbralikuma ja loomavaenulikuma teo valimist. Hääletada saab terve oktoobrikuu jooksul.

ELS juhatuse liige Geit Karurahu ütles, et üleskutse paneb rohkem märkama Eesti loomadega ja loomakaitsega seotud lugusid. «Loodame, et see tõstab inimeste teadlikkust ja aitab ennetada loomade väärkohtlemist. Samuti peegeldab see kindlasti praegust loomapidamise kultuuri ja loomakaitse valdkonna taset,» lausus ta.

Novembris kuulutab selts hääletuse tulemuste põhjal välja kaks kõige enam hääli saanud tegu: 2017. aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo.