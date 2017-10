Türi fotokonkursil sai peapreemia hoone Viljandi tänaval

Komisjoni esimees Aili Avi selgitas, et fotosid võisid esitada nii ettevõtjad ise kui ka kõik vallakodanikud. „Premeeriti enim hääli saanud ettevõtet ja ka fotograafi. Kõige rohkem hääli ja peapreemia sai foto Türi Aianduse ja Mesinduse seltsi käsitöömajast, mis on väga maitsekalt ja tervikuna stiilselt korrastatud hoone. Valla tänukaardi ja meened saavad ka Türil asuv H20 ehk Veetorni maja pere ning peagi avatava Vaksali kohviku sisekujundus ja fotograaf Oleg Kuusik,“ ütles Avi.

Komisjon tänab välisilme eest hoolitsenud ettevõtteid: lillepood Ütsõis, Elise Aia ökomajake, Baltic Agro kontorihoone, Kahala küla Pibari OÜ vägev kombain ja ka droonifoto Türi raudteejaama öisest olekust, Türi raudteeait, OÜ Marieli korrastatud hoone ja Türi ujula rõõmus fassaad.

Palju on aastatega ettevõtluse välisilmetes muutunud, aga väga palju saab teha veel paremaks ja kenamaks. „ Eriti kurb on tõdeda, et nt Türi kesklinna peatänavaid ääristab hulk päris koledas seisus ettevõtlushooneid, aga usun, et kõigil on ilu südames ja korrastamisplaane tehakse. Eks ettevõtlus on ikka algul rohkem sisuline kui kena fassaadi loomine. Samas saab esmamuljet luua ikka vaid ühe korra,“ lisas Avi. „ Järgmine aasta on riigi juubeliaasta. Iga ettevõte või kodu võiks pingutada selle nimel, et 2018. aastal oleks koduaknal/rõdul/äride vaateaknal/õues lillekast. Enda loodud lilleilu toob kõigile rõõmu ja soojendab hinge!“

Fotosid kõikidest selle aasta konkursitöödest saab vaadata aadressilt www.tyrivaldpiltides.blogspot.com.