Wabalinna majas õpetatakse toortoitu tegema

Õpitoas tehakse koos mõned soolased ja üllatavad kastmed ja kerged palad. Põhirõhk hoitakse aga magusal,. Samas aga tuleks ikka mõelda ka oma keha tervisele. Toortoidu maiused on väga maitsvad ja samas alati tervislikud. Mis saaks olla veel ahvatlevam?

Õpituba juhendab Janika Metsallik, kes on olnud taimetoitlane 25 aastat ja vegan 4 aastat ja ca 75% ulatuses toortoituja, talvel on protsent vast veidi madalam. Peres on neil kokku hetkel 4 last ja 2 täiskasvanut.

