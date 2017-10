Järvalasest rallimees paneb heategijad Audi katusele

Murakas kuulutas oma Facebooki kontol välja kampaania SA Eesti Lastefond toetuseks.

Üksiti lubas ta, et kõikide inimeste nimed, kes kuni teisipäeva õhtuni Lastefondi kontole annetuse teevad - olenemata annetuse suurusest -, lähevad Saarema Ralli ajaks Audi katusele "autahvlile".

Murakas selgitab, et SA Eesti Lastefond on peaaegu 30aastat tegutsenud organisatsioon, mida on vedanud ainuisikuliselt üks naine: Sirje Grossmann-Loot, olles võtnud enda südameasjaks ärevushäiretega lapsed, lahutavate perede nõustamise, lastekodulaste ja orbude õppestipendiumid ning palju muudki.

Lastefondi tegemistega saab tutvuda aadressil www.elf.ee

SA Eestl Lastefond

SEB Pank:EE971010052039573009

selgituseks mõistagi "annetus"