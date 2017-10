Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval löödi Imaveres kopp maasse Viljandi maantee äärde jääval krundil, kuhu järgnevatel kuudel kerkib jaeketi Meie Toidukaubad uus kauplus. Kohalikud plaksutavad selle üle käsi, sest on suuremat poodi oodanud juba kümme aastat. Eestis 65 Meie Toidukaupade poodi omava RR Lektuse juhataja Rein Reinvee ütles, et Imaverre investeerida andis ettevõttele julgust kolm tähtsat asjaolu. «Imavere on kaunis Eesti paik, vallavalitsus on koostöövalmis ning asukoht liiklustiheda maantee ääres on igati sobiv,» täpsustas ta.



* Maakonna parimaks ettevõtteks tunnistatud Konesko AS müüb elektrimootoreid ja elektrikomponente peamiselt Euroopa Liidu liikmesriikidesse, aga ka USAsse ja Hiinasse. Nii pidas aina areneva ettevõtte juht võitu õigustatukski. Konesko ASi juht Mart Hirtentreu võidu üle väga ei imestanud. «Rahvusvahelise haardega ettevõttena läheb meil ju endiselt väga hästi. Eelmisel aastal kasvas käive võrreldes aasta varasemaga 5,7 protsenti ja oli 56,1 miljonit eurot.



* Et plaan rajada üle-eestiline piimatööstus Paidesse pole sujunud soovitud moel, on E-Piim lasknud käiku varuplaani ja alustanud ettevalmistusi tehase ehitamiseks Lääne-Virumaale Sõmeru valda.

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas kinnitas, et ettevõte on kaalumas piimatööstuse teise asukohana Sõmeru valda ning nõukogu on otsustanud alustada seal detailplaneeringut. Samas on Murakas varem korduvalt öelnud, et aastaks 2020 kerkiva poole kogu Eesti toorpiima töötlemise tööstuse asukoht võiks olla Paides.



* Kuuest Paide linnapea kandidaadist kolm annavad valijatele lubaduse, et kui pääsevad võimule, aga kahe aastaga Tallinna tänavat korda ei saa, siis astuvad linnapeaametist tagasi.



* Statistika järgi on keskmine eesti õpetaja umbes 48aastane. Kui võrrelda saja aasta taguse ajaga, on õpetajad tunduvalt vanemad ja näib, et noorte seas pole amet mainekas. Ometi leidub ka noori, kellel õpetajatöö silmad särama paneb. Sellest õppeaastast õpetab Aravetel III–VI klassidele inglise keelt ja on esimese klassi klassijuhataja Liis Kumpas (27). Aravete keskkooli tuli ta Tamsalu koolist. «See siin on minu unistuste töö,» ütleb Kumpas silmade särades.



* Ehkki kaheksa-aastane motokrossisõitja Enriko Peilman võib end uhkusega pidada oma vanuseklassi Eesti parimaks, ei keerle tema elu üksnes krossi ümber. Teda näeb vabal ajal tõuksiga trikitamas, tõketel parkuurimas, tsiklimudelitega mängimas ja raamatut lugemas.

Kaasas lastekodust saadud riidepamp, millest osa tuli tagastada, saabus 1960. aasta veebruaris Soosalu külla 19aastane Age-Li Liivak. Temast pidi saama kolhoosi Areng agronoom-brigadir.



* «Mind suunati siia ja ma tulin tühjade kätega,» ütleb Liivak. Noore tüdruku võttis enda juurde korterisse lüpsja Roosi. «Tema õpetas mind leiba ja süüa tegema, ma ei teadnud elust ega osanud ju midagi.»