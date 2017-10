Valimiskampaania sundis politsei poole pöörduma

Paide politseijaoskonna patrullitalituse juht Halar Hallimäe rääkis, et 5. oktoobril teatati politseile, et Türi linnas on viimastel päevadel erinevad kohalike omavalitsuste valimistel osalevad kandidaadid pakkunud neile hääle andmise eest vastutasuks erinevaid esemeid. "Oleme saadud infot kontrollinud ja välja selgitanud, et selline tegevus aset leidnud ei ole," sõnas Hallimäe.