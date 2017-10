Teeme kodud tuleturvaliseks

Andres Anvelt

siseminister

Nad said aru, et vallavalitsuse või vabatahtlike päästjate kingitud suitsuanduritest pole abi, kui pliidist käib tuli välja ja korstnakivide vahelt volksab leek või seintel looklevad radiaatorini haavaplaastriga lapitud vanad elektrijuhtmed.

Sellise majapidamise pererahvas võtab suitsuandurist patarei ära, sest niipea kui nad teevad pliidi alla tule, on maja kohe kerget tossu täis. Neil pole raha oma kodu korda teha.

Nüüd lõpuks astub riik vabatahtlike kõrvale ja valitsus alustab mahuka programmiga «Kodud tuleohutuks».

Esimene samm on valitsus­erakondade kokkulepe eraldada järgmisel aastal riigieelarvest poolteist miljonit eurot meie inimeste koduste küttesüsteemide korrastuseks, mis tähendab nende tuleohutusnõuetega vastavusse viimist.

Programmi tegelik maht võiks olla kolm miljonit eurot aastas, sest poolt panust ootame kohalikelt omavalitsustelt. Loodan siin kõigi valla- ja linnavalitsuste toele, kuna just omavalitsused peaksid kõige rohkem teadma oma elanike probleemidest.

Üks mooduseid omavalitsustel selleks raha leida on näiteks sotsiaaltoetuste ja -teenuste raha, mida seadus lubab oma abivajavate inimeste eluruumide korrastuseks kasutada küll.

Usun, et omavalitsuste ja päästeameti koostöös saame alates järgmisest aastast muuta Eestis tuleohutuks kuni 800 kodu, neist 500 kriitilises seisus elamispinda.

Mõelgem korraks süngetele arvudele: möödunud aastal hukkus põlengutes 39 inimest, neist 37 omas kodus, üldse põles Eestis 787 kodu.

Tuleohutus pole luksuskaup, kuid ma saan väga selgelt aru, et kõik inimesed ei suuda kas majanduslikel põhjustel või halva tervise tõttu ise oma kodu lagunenud küttekollet või elektriühendusi tuleohutuks renoveerida.

Me võime jagada igale majapidamisele suitsuandurid ja osta veel kümme võimsamat päästeautot, aga see kõik ei aita, kui küttekolle on katki ja raha seda parandada ei ole.

Mind jahmatas üleeuroopalise Eurofoundi uuring, mille tulemuste põhjal on Eestis 23 protsendil eluruumidest küttekolded korrast ära. See teeb ligemale 150 000 majapidamist. Sama Eurofoundi raporti autorid arvutasid, et kui riik investeeriks eluruumide küttesüsteemide tuleohutuks muutmisse, saaks ta ehituskulud tagasi veidi üle kahe aastaga, näiteks kokkuhoitud tervishoiukuludena.

Pidagem meeles, et eelmisel aastal sai kodustes tuleõnnetustes viga 107 inimest.

Siseministeeriumi, päästeameti ja omavalitsuste koostöös kavandatava projekti «Kodud tuleohutuks» tehnilised tingimused töötab välja päästeamet ja küttekollete korrastus algab 2018. aastal.

Praeguste arvestuste järgi võib ühe kodu tuleturvaliseks muutmine maksta keskmiselt 3500 eurot. Julgustan kõiki omavalitsusi meile partneriks tulema.