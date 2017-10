Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa parim palgamaksja on Türi linna korterisse registreeritud kaheksa töötajaga ehitusettevõtte OÜ Hexagramm, kelle tööjõukulud töötajale kuus on 4361 eurot. Ettevõtte juhile tuli nendeks parimaks palgamaksjaks olek küll üllatusena, kuid ta kinnitas, et nad väärtustavad oma töötajaid nende töö vääriliselt.



* Lillelinna Mängumaa nime kandvas mängutoas Türil on seitsme tegevusaasta jooksul peetud hulk sünnipäevi ning pisikesed ja veidi suuremadki lapsed on seal mängida saanud. Alates novembrist jäävad aga selle mängutoa uksed suletuks.



* Järva Teataja poole pöördus Poaka küla jõeäärses osas Ülejõe tänavas suvekodu omav Taimi Kalvet, kes avastas reedel oma maja eest suure maharaiutud puudega platsi. «Enam pole rohelist vööndit, mis oli meie külanurga ja jõe vahel. Jõe ääres on maastikukaitseala, kus ei tohiks keegi niisama toimetada,» põhjendas ta oma imestust. Kalveti hinge puges kahtlus, et tegemist võib olla kuritahtliku metsaraiega. Seda enam, et teole ei osanud selgitust anda ka lähemal asuvad naabrid. Ta kinnitas, et metsatukk varjas seni nende eest suurt maanteed ja summutas sealt kostvat müra. «Nüüd on vaikus ja rahu, mille tõttu suvilas puhkamas käime, kadunud,» kurtis ta.



* Kas parima vallavanema saaks Järva vallas konkursiga, kas varem kokku lepingud ühinemislepingut ja investeeringute kava tuleks ümber teha – nende ja teiste teemade üle arutlevad Järva valda juhtida soovivad inimesed.



* Järvamaa võrkpalliklubi on Credit24 meistriliigat alustanud kolme järjestikuse kaotusega. Meeskonna eestvedajad põhjendavad seda asjaoluga, et mängumasina käimasaamine võtab aega.