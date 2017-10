Politsei kontrollib vihjeid häälte ostmise kohta

Näiteks laekus läinud nädalavahetusel keskkriminaalpolitseile (KKP) vihje, et ühes hooldekodus kogub hooldekodu juht hooldealuste ID-kaarte koos PIN-koodidega, et anda valimistel hääl enda poolt valitud kandidaadile. Kontrolli käigus selgus, et hooldekodus hoitakse patsientide ID-kaarte ja PIN-koode üksteisest eraldi ning ebaseaduslikku kaartide kogumist toime ei panda.

Varasematele valimistele sarnaselt on häälte ostmise vihjeid tulnud ka sellel aastal Harjumaalt, Läänemaalt, Ida-Virust ning Lõuna-Eestist. Politseile on teada antud kahtlastest autodest, mille juhid väidetavalt toovad inimesi valima või pakuvad valimisjaoskondade lähedal hääletajatele alkoholi. Meeleheana on varasematel aastatel hääle ostmiseks kasutatud nii suitsupakke, alkoholi kui ka sularaha.

„Politsei suhtub häälte ostmise vihjetesse väga tõsiselt. Kui inimene annab oma ID-kaardi teisele inimesele kasutamiseks või müüb oma hääle, toetab ta kandidaati, kes ausas valimiskonkurentsis ei pruugiks valituks osutuda,“ selgitas KKP korruptsioonikuritegude büroo komissar Remo Perli.

„Kandidaat, kes juba volikogusse pürgides kasutab ebaausaid põhimõtteid, ei muuda end ka edaspidi. Poliitiline korruptsioon algab pisiasjadest,“ lisas Perli.

Politseinikud on kontrollinud üle Eesti kümneid teateid ka keelatud välireklaami või agitatsiooni kohta. Selle nädala alguseks on politseinikud teinud 23 ettekirjutust ning alustanud kaheksa väärteomenetlust.