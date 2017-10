Maanoored teevad head

4H klubid üle Eesti tulevad kokku, et korrastada kodukanti ja märgata abivajajaid. „Eesti 100“ raames on käesoleva aasta kampaania pühendatud meie esivanematele, et üksi memm ega taat ei peaks tundma ennast üksi. Külastatakse hooldekodusid, aidatakse heakorratöödega ja ulatatakse abikäsi kohalikule piirkonnale.

Kampaania „Heategu kodukohas“ jäädvustused fotode ja videotena jõuavad Facebooki lehele www.facebook.com/eesti4h.

Sünnipäevanädal kulmineerub 14. oktoobril toimuva tunnustusüritusega „Lõikuspidu“, mis sel aastal toimub Pärnus, Pernova Loodusmajas. Ühingu liikmed koos vabatahtlike juhendajatega kogunevad kokku erinevatest Eestimaa paikadest. Üritusel osaleb ligi 270 liiget.

Pikaajalise traditsioonina toimub ühine tublide 4H-kate tänamine aktiivse panuse eest ühingu töösse. Ürituse käigus tutvutakse Pernova Loodusmaja näituste, tegevustega ning osaletakse erinevates töötubades. Tunnustatakse aktiivsemaid noori, piirkonna usinamaid klubisid ning klubijuhendajaid ning kuulutatakse välja aasta piirkond.

Noorteühing Eesti 4H on maaelu väärtustav MTÜ, mille tegevus on suunatud noorte vaba aja sisustamisele ja mitteformaalsele õppele. Eesti 4H moto on „Õpime tegutsedes!“. Organisatsiooni töös lööb kaasa ligi 1300 noort ning vabatahtlikku üle Eesti.