Vald selgitab: miks raiuti ikkagi Poakal puid?

2017. aastal käivitati Ülejõe piirkonna teede rekonstrueerimine. Tee remontimine on mõttetu ilma sadevee ärajuhtimiseta. Kuna tänavakoridor on väga kitsas, siis tehakse valdavalt sadevee ärajuhtimiseks tee äärde ca 1 m sügavused kraavid, mille põhja paigaldatakse drenaažitoru ja kraav täidetakse omakorda killustikuga. Vesi juhitakse jõkke. Kuna peale tee remonti on väga kitsa tänavakoridori tõttu edaspidised kaevetööd välistatud, paigaldatakse remondi käigus ka optilised sidekaablid, mida on võimalik hakata kasutama eeldatavalt 2018. aastast., kui Telia on loonud vastava ühenduse piirkonda. Lisaks pikendatakse Ülejõe teed kahest otsast ja rajatakse ümberpööramiskohad. Sellest ka puude raie. Seni oli tee hooldamine ja suuremate masinate manööverdamine tupikteedel väga raske. Sõiduteele tehakse kahekordse pindamisega mustkate.

