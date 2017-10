Olümpiasari alustab detsembris

OEesti Kergejõustikuliidu peasekretär Sirje Lippe tõi välja, et sari on tähelepanu äratanud ka mujal maailmas. „Lastele ja ka meile alaliidus on TV 10 eriline võistlus ja luban, et kõik etapid jätkuvad täpselt sama kõrge kvaliteediga nagu seni. See 46 aastat sarja toimumist on silma jäänud ka maailmas ja huvi sarja kohta on kasvanud. Usun, et TV 10-le võib mingil hetkel tulla juurde ka mingi rahvusvaheline mõõde,“ vaatas Lippe tulevikku.

1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv sari on kogu maailmas ainulaadne noortesporti propageeriv võistlus ja vanim saatesari Eesti teleekraanidel. See on võistlussari, millel on oma telesaade, punktitabel, edetabel, maskott, lipp, toetajad ja fännid.

TV 10 Olümpiastarti (TV 10 OS) on individuaal- võistkondlik üleriigiline kaheastmeline võistlussari, mis koosneb neljast üksikalade ja ühest mitmevõistluse etapist. Esimese astme moodustavad võistlused linnades/maakondades ja teise astme üleriigilised üksikalade ja mitmevõistluse finaalid.

Võistkondlikku arvestust peetakse kahes grupis: I grupp (koolid, kus põhikooli astmes õpib 251 või enam õpilast) ja II grupp (koolid, kus põhikooli astmes õpib 250 või vähem õpilast).

Võistlused peetakse kahes vanuserühmas: vanem grupp (2004.-2005. aastatel sündinud lapsed) ja noorem grupp (2006. ja hiljem sündinud).

Sarja 47. hooaja avaetapp toimub 9. detsembril Võru spordikeskuses. Võistkondade registreerimise tähtaeg on 20. november.

Mäletatavast on viimastel aastatel sarjas silma paistnud ka Järvamaa koolid, näiteks Koeru keskkool. Eriti heas hoos oldi kergejõustikuõdede Johanna ja Lishanna kaasalöömisajal. (JT)